Госдума оптимизирует разрешения на временное проживание в РФ для супругов

Москва, , 12:59 — REGNUM Законопроект, оптимизирующий выдачу разрешения на временное проживание в РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Разрешение на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином РФ, в том же субъекте РФ, в котором расположено место жительства гражданина РФ, являющегося его супругом (супругой).

Подобная связь получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации будет действовать и в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих родителей и детей — граждан РФ.

Предлагается не распространять ограничения, связанные с запретом по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах либо вне пределов субъекта РФ, на территории которого иностранному гражданину выдано разрешение на временное проживание в Российской Федерации, на временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина, получившего статус участника (члена семьи участника) Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или в связи с переездом данного иностранного гражданина к новому месту жительства гражданина Российской Федерации, являющегося его супругом (супругой), родителем, ребенком.

В планах комитета Госдумы по развитию гражданского общества приравнять фиктивные браки с гражданином РФ к мошенничеству и установить уголовную ответственность, сообщил глава комитета Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Критерии фиктивности брака должны быть закреплены законом», — указал замглавы МВД Игорь Зубов в ходе дискуссии. По данным МВД, признаки фиктивности фиксируются в каждом пятом обращении.