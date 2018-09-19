Почему не нужно поддерживать идею запрета гаджетов в школах

Барнаул, , 12:53 — REGNUM Несмотря на то, что, судя по опросу ВЦИОМ, идея запрета гаджетов в школах обществом поддержана, существует мнение, что при определённых условиях смартфоны способны повысить качество учебного процесса.

Одним из противников запрета смартфонов в учебных заведениях является кандидат педагогических наук, доцент Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования Алексей Ушаков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию ВЦИОМ о том, что три четверти граждан России считают, что использование смартфонов и других мобильных устройств стоит запретить на время уроков, он, в частности, напомнил, что смартфоны могут использоваться как средство обучения, что для этого есть даже педагогический термин — «мобильные технологии обучения».

«Нельзя запрещать то, что еще достаточно серьезно не изучено. Также нельзя принимать во внимание мнение людей, которые судят о проблеме поверхностно и не обладают должной компетенцией, чтобы рассмотреть её со всех сторон», — считает эксперт.

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Алексей Ушаков полагает, что смартфон — это тот же миникомпьютер, который всегда в кармане ребенка. И если бы учитель научился использовать гаджеты, была бы не только решена проблема материального обеспечения информатизации школы, но и сами занятия стали бы намного интереснее и эффективнее.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за то, чтобы запретить в школах смартфоны и другие гаджеты, высказались 73% опрошенных ВЦИОМ. Причём выяснилось, что доля сторонников запрета выше среди родителей, чей ребенок не имеет мобильного телефона (81%).

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