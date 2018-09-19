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Экс-сотрудник тамбовского завода оштрафован за подкуп

Общество

Бывший сотрудник ПАО «Электроприбор» признан виновным в коммерческом подкупе

Тамбов, 19 сентября 2018, 12:21 — REGNUM  В Тамбове вынесен приговор бывшему начальнику структурного подразделения завода «Электроприбор», который признан виновным в коммерческом подкупе. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, бывший сотрудник завода получал деньги от компаний, с которыми заключались контракты. Общая сумма — около 500 тыс. рублей. Суд приговорил его к штрафу в 500 тыс. рублей и лишил права занимать определенные должности.

В суде было доказано, что в 2016 году начальник подразделения завода договорился с фирмами, которые поставляли комплектующие материалы на завод. От них он получал деньги, а взамен обеспечивал фирмам получение заказов от предприятия. С июня по ноябрь 2016 года он получил около 500 тыс. рублей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности», — говорится в сообщении пресс-службы.

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