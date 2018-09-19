В Петербурге будут судить «банду адвоката»

Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Органы СКР по Санкт-Петербургу завершили расследование уголовного дела в отношении этнической преступной группы, которую, по данным следствия, возглавлял на тот момент действующий адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Сергей Егиазарян.

Вместе с ним перед судом предстанут еще пять сообщников. Подсудимые обвиняются, в зависимости от роли каждого, в разбойных нападениях с применением насилия, вымогательстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По версии следствия, жертвами предполагаемых преступников были граждане, имеющие различные долговые обязательства. Из таких граждан «выбивали» деньги и имущество якобы в счет погашения долга. Следствием инкриминируется не менее пяти эпизодов преступлений в отношении пяти местных жителей.

Также, по данным следствия, у потерпевших были похищены часы стоимостью 1,3 млн рублей, автомобили и строительный кран. Общий размер ущерба, причиненного пострадавшим, составил около 13 млн рублей.

При обысках у обвиняемых были изъяты автомат Калашникова, два пистолета иностранного производства, боеприпасы, крупные суммы денежных средств, пять дорогостоящих автомобилей, в том числе Ferrari.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили 19 сентября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В отношении предполагаемого лидера преступной группы «статус адвоката приостановлен, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», отметили в прокуратуре Санкт-Петербурга.