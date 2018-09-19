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Экс-сотрудник Елисейского дворца: «Я никогда не был телохранителем Макрона»

Общество

Бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля, подозреваемый в избиении манифестанта на демонстрации 1 мая в Париже, заявил, что никогда не был телохранителем президента

Париж, 19 сентября 2018, 12:15 — REGNUM  Александр Беналля, бывший сотрудник Елисейского дворца, сообщил комиссии по расследованию в среду, 19 сентября, что он «никогда не был телохранителем президента Франции Эммануэля Макрона», сообщает Europe1.

Он пояснил, что во время президентской кампании занимался организацией и обеспечением общей безопасности. Это предполагало непосредственную близость к президенту.

«Безопасность Эммануэля Макрона обеспечивали другие люди, которые были с ним в машине, которые сопровождали его повсюду, даже там, где меня не было», — подчеркнул Александр Беналля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля зарабатывал 6000 евро в месяц и был агентом по особым поручениям.

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Политическая жизнь Франции
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