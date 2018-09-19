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Неполадки с оплатой парковки устранили в Москве

Общество

Неполадки затронули ряд сервисов, в том числе сайт mos.ru и сервис по оплате парковки

Неполадки с оплатой парковки устранили в Москве
Иван Шилов © ИА REGNUM
Платная парковка

Москва, 19 сентября 2018, 12:12 — REGNUM  Работа сервисов по оплате парковки в Москве полностью восстановлена после сбоя, сообщили 19 сентября РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«По состоянию на 10:30 все работает в полном объеме. Неполадки устранены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неполадки затронули ряд сервисов, в том числе сайт mos.ru и сервис по оплате парковки.

Напомним, проблемы в работе электронных сервисов города Москвы случились утром, 19 сентября. Сообщалось, что штрафы за неоплату парковки во время сбоя не выписывались.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента запуска сервиса мобильное приложение «Парковки Москвы» скачали уже более 2,7 млн пользователей. Оплачивать стоянку в зоне платной парковки с его помощью предпочитают 83% автомобилистов.

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Платные парковки
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