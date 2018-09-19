В Таджикистане проходит операция «Нелегал-2018»

Душанбе, , 11:57 — REGNUM Соблюдение законов в сфере миграции иностранцами и лицами без гражданства проверяют в Таджикистане сотрудники правоохранительных органов: с 17 по 25 сентября в стране проходит специальная операция «Нелегал-2018», сообщает министерство внутренних дел Таджикистана.

Во второй фазе оперативно-профилактических мероприятий задействованы МВД страны, ГКНБ, а также министерство труда миграции и занятости населения Таджикистана.

«В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий и спецрейдов, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие и работающие в республике, будут проверяться на наличие документов о сроке пребывания, регистрации в правоохранительных органах, разрешении на осуществление деятельности», — сказано в сообщении МВД.

Напомним, операция «Нелегал» дважды в год проводится в странах — участницах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По итогам двух фаз мероприятий «Нелегал-2017» выявлено 269 нарушений законов, связанных с миграцией, возбуждено три уголовных дела по торговле людьми и 55 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В рамках спецопераций «Нелегал-2017» изъято более 127 кг наркотиков и 93 единицы огнестрельного оружия. Также за попытку незаконного пересечения госграницы были задержаны семеро граждан Афганистана.