На дорогах Москвы появится еще 35 «говорящих» зебр-переходов

Москва, , 11:56 — REGNUM До конца сентября на автодорогах Москвы появится еще 35 пешеходных переходов с предупреждающими надписями. Об этом сообщает 19 сентября пресс-служба московской мэрии.

Отмечается, что нанесенные с помощью трафаретов надписи помогут пешеходам правильно вести себя на переходе.

«На тротуарах рядом с зебрами нанесут предупреждения: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники», — говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии добавили, что такие «говорящие» пешеходные переходы являются совместным проектом ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября появились сведения, что в России идет разработка знаков дорожного движения, в зависимости от условий погоды автоматически изменяющих ограничение скорости на соответствующем участке трассы.

Читайте также: Знаки-«автоматы» появятся на российских дорогах