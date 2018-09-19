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На дорогах Москвы появится еще 35 «говорящих» зебр-переходов

Общество

Нанесенные с помощью трафаретов надписи помогут пешеходам правильно вести себя на переходе

Москва, 19 сентября 2018, 11:56 — REGNUM  До конца сентября на автодорогах Москвы появится еще 35 пешеходных переходов с предупреждающими надписями. Об этом сообщает 19 сентября пресс-служба московской мэрии.

Отмечается, что нанесенные с помощью трафаретов надписи помогут пешеходам правильно вести себя на переходе.

«На тротуарах рядом с зебрами нанесут предупреждения: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники», — говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии добавили, что такие «говорящие» пешеходные переходы являются совместным проектом ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября появились сведения, что в России идет разработка знаков дорожного движения, в зависимости от условий погоды автоматически изменяющих ограничение скорости на соответствующем участке трассы.

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