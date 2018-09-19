Известный драматург осуждён на Урале за резонансное ДТП

Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM В Екатеринбурге драматург Николай Коляда осуждён за резонансное ДТП. Приговор вынес Кировский районный суд.

Как сообщили в облпрокуратуре, Коляда осуждён к полутора годам ограничения свободы. Также он уплатит пострадавшему 200 тыс. рублей.

Напомним, ДТП случилось летом 2017 года за пределами Екатеринбурга. Драматург не справился с управлением, на дороге его машину развернуло. В этот момент в него въехала одна из машин.

Её пассажир получил травму позвоночника, но позднее практически поправился. А драматурга отдали под суд за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее ДТП.

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