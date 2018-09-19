Нарушителей Водного кодекса планируют заносить в реестр

Москва, , 11:48 — REGNUM В России готовятся создать реестр недобросовестных водопользователей. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму Минприроды РФ, говорится в распоряжении, опубликованном 19 сентября на сайте правительства.

Инициатива предполагает появление новой статьи в Водном кодексе РФ.

«Реестр будет содержать сведения о физических и юридических лицах, являющихся победителями аукциона, но отказывающихся от заключения договора водопользования, а также о водопользователях, которые используют водный объект нецелевым образом и нарушают водное законодательство», — говорится в пояснениях к документу.

По замыслу разработчиков, реестр позволит повысить эффективность управления и использования водных ресурсов.

Ранее меры получили одобрение главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

«У нас такой механизм действует в отношении нарушителей норм Лесного кодекса, он себя неплохо зарекомендовал. Поэтому мы создадим аналогичный для повышения эффективности управления водными ресурсами», — заявил он.