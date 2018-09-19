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Украинские СМИ: Украина вошла в топ-10 стран с самой быстрой депопуляцией

Общество

За 30 лет население на Украине может сократиться на 18%

Украинские СМИ: Украина вошла в топ-10 стран с самой быстрой депопуляцией
Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Вымирающая деревня

Киев, 19 сентября 2018, 11:31 — REGNUM  Украина заняла место в десятке стран с самыми быстрыми темпами снижения населения, сообщает 19 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, с Украины за последние полгода выехали более 0,5 млн граждан. Миграция — основная причина депопуляции на Украине. По данным ООН, к 2050 году население страны может сократиться на 18%.

Министр экономики Украины в 1997—1998 годах Виктор Суслов отметил, что из-за трудовой миграции Украина теряет лучшие рабочие кадры, которые в будущем будут заменены на неквалифицированных рабочих из азиатских стран.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что многим на Украине выгодно сокращение населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады: многим на Украине выгодно сокращение населения

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