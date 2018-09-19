Украинские СМИ: Украина вошла в топ-10 стран с самой быстрой депопуляцией

Киев, , 11:31 — REGNUM Украина заняла место в десятке стран с самыми быстрыми темпами снижения населения, сообщает 19 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, с Украины за последние полгода выехали более 0,5 млн граждан. Миграция — основная причина депопуляции на Украине. По данным ООН, к 2050 году население страны может сократиться на 18%.

Министр экономики Украины в 1997—1998 годах Виктор Суслов отметил, что из-за трудовой миграции Украина теряет лучшие рабочие кадры, которые в будущем будут заменены на неквалифицированных рабочих из азиатских стран.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что многим на Украине выгодно сокращение населения.

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