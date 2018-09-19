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В Оренбурге сократилось число преступлений в общественных местах

Общество

В областном центре отметили важную роль волонтеров и дружинников в профилактической работе с молодежью

Оренбург, 19 сентября 2018, 11:24 — REGNUM  В Оренбурге на фоне общего роста преступности отмечено существенное снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. Правоохранители отметили значимую роль профилактической работы, которая повлияла на ситуацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

По словам врио заместителя начальника МУ МВД России «Оренбургское» Андрея Агафонова, активными помощниками в вопросах профилактики правонарушений являются молодёжные дружины и волонтеры:

«Проведение мероприятий, направленных на борьбу с беспризорностью, безнадзорностью и правонарушениями, имеет большое значение для эффективного предупреждения и пресечения правонарушений несовершеннолетних».

По официальным данным, за восемь месяцев 2018 года в областном центре зарегистрировано 7033 преступления, что выше прошлогоднего показателя на 3,7%. На этом фоне произошло снижение числа преступлений, совершенных на улицах — на 7,5% и в общественных местах города — на 4,1%.

В Оренбурге действуют две народные дружины. В январе-августе 2018 года дружинники помогли правоохранителям раскрыть 68 преступлений.

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Профилактика преступлений
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