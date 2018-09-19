В Москве общежитие «Центротрансстрой» расселяют силами ОМОНа

Москва, , 14:57 — REGNUM В Москве здание бывшего общежития по адресу Ставропольская, 17 пытаются расселить силами ОМОНа: 18 сентября силовики попросили жителей на выход на основании решения суда об аварийности. По версии самих жителей, речь идет о попытке силового захвата здания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила жительница дома Елена Чернецкая.

Она заявила, что оригинал протокола им не предоставили, и документ нельзя найти даже в интернете. Кроме того, о решении приставов выселить людей женщина узнала лишь от органов опеки, так как в семье воспитывается сирота — родная племянница Елены.

«Обстановка в доме сейчас напряжённая, приставы не покинули территорию дома, они находятся где-то за детской площадкой, таким способом они терроризировали нас с 9 утра, показывая постановление о полном освобождении дома, на основании «липового» решения суда о том, что дом якобы аварийный. До трёх часов дня они говорили, что силового захвата не будет, и мы не отменяем вам 10 дней на обжалование. Как только инаугурация Собянина закончилась, через 10 минут подъехал отряд ОМОНа, взломали дверь и ворвались в дом, в котором находились несовершеннолетние дети», — сообщила Чернецкая.

Она заявила, что сотрудники ОМОНа применили силу в отношении детей и пожилых людей, после чего часть жильцов дома обратились в травмпункт для снятия побоев.

Отметим, дом на Ставропольской улице является бывшим ведомственным общежитием ОАО «Центротрансстрой», в котором проживают семьи сотрудников данной организации, некоторые — свыше 30 лет. Проблемы у жильцов начались ещё в 2009 году, когда умер управляющий предприятия, после чего на несколько лет в «Центротрансстрое» была запущена процедура банкротства предприятия. Общежитие перевели в нежилой фонд и передали в федеральную собственность, отдав в оперативное управление Московского технологического университета радиотехники, электроники и автоматики. По государственной программе «Жилище» людей должны были расселить, однако расселение осуществлялось только на бумаге, заявляют они.

Добавим, как корреспонденту ИА REGNUM заявила руководитель общественного движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, в ситуации с теми общежитиями, которые уже находятся в частных руках, город, как правило, оказывается бессилен.

«Правительство не исполнило обязательство, они перевели дом с баланса в частные руки на баланс института МИРЭА, руководство которого пытается их выселить. Вопрос, как дом с жильцами передавался в частные руки? Года три длится их борьба, но безуспешно. Есть в программе «Жилище» статья про расселение старых общежитий. Но на баланс города, насколько я знаю, такие дома не принимаются в связи с тем, что там были сделаны перепланировки за это время», — подчеркнула она.

Отметим, сейчас жильцы планируют подать коллективную жалобу на действия правоохранительных органов, а также обжаловать решение суда, если таковое существует и будет им предъявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года здание дома на Ставропольской, 17 было полностью отрезано от средств коммуникации.

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