В Якутске намерены снести многоэтажный недострой, стоящий на школьной земле

Якутск, , 11:38 — REGNUM Здание, частично возведённое с захватом участка, на котором должна была строиться инклюзивная школа, однозначно подлежит сносу. Об этом заявила мэр Якутска Сардана Авксентьева, пояснив, что достраивать и вводить в эксплуатацию возводившийся без документов дом опасно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Недострой на улице Лермонтова однозначно подлежит сносу, там произошёл самозахват земель, — цитирует Авксентьеву News.Ykt.ru. — Я размышляла о том, можно ли этот объект признать бесхозным и забрать в муниципальную собственность, но градостроители и юристы говорят о том, что это здание строилось без каких-либо разрешительных документов, соответственно, нет уверенности, что соблюдены строительные нормы и правила. Даже если нам удалось бы забрать здание в собственность города, впоследствии, если произойдут какие-то обрушения, ответственность за это муниципалитет должен будет взять на себя».

При этом глава Якутска также пояснила, что мэрии придётся потратится на снос этого здания. Демонтаж многоэтажного монолитно-каркасного объекта, по предварительным оценкам, будет стоить около 20 млн. рублей. Как предполагается, снос объекта будет осуществлён весной 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, старое здание школы №35, около 60% учеников которой — инвалиды, в том числе колясочники, снесли в 2013 году. В середине 2015 года обещали уже открыть на её месте новую, с комплексным оборудованием территории и помещений пандусами, широкими дверными проемами, подъемниками на лестницах, поручнями в коридорах и лифтом-подъемником. Вместо этого на части школьного участка началось быстрое возведение многоэтажного дома, школу стали обещать построить к 2018 году, но её строительство до сих пор не завершено.

По подозрению в незаконных махинациях с участком задержан бывший вице-мэр Якутска Егор Попов. Как считает следствие, по его вине здание инклюзивной школы, предусмотренное республиканской государственной программой «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012−2019 годы», не построено до сих пор.

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