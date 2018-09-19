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На комфортную среду в малых и исторических поселениях РФ дали 4,9 млрд руб

Общество

Больше других получит Татария

Москва, 19 сентября 2018, 11:23 — REGNUM  Правительство РФ выделило 4,9 млрд рублей на проекты по благоустройству малых городов и исторических поселений. Распоряжение 17 сентября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства предназначены победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и будут распределены между 43 регионами. Больше других получат Татария — 904 млн рублей, Нижегородская, Калининградская и Московская области — 325 млн, 315 млн и 250 млн рублей соответственно.

Конкурс проводится с 2018 года, финал состоялся 29 мая. В нем принимают участия муниципальные образования, имеющие статус исторических поселений, а также малые города с населением до 100 тыс. рублей.

Данные меры обсуждались 13 сентября на заседании правительства.

«Из резервного фонда правительства выделено почти 5 млрд рублей на поощрение победителей в текущем году. Сегодня мы распределим эти средства в виде дотаций между регионами. Конкурсная комиссия отобрала проекты из 43 регионов, которые представляют все федеральные округа», — заявил Дмитрий Медведев.

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Правительство России
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