Заксобрание Петербурга просит Смольный выкупить ДК им. Горького

Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 19 сентября поддержало обращение группы депутатов к губернатору города относительно судьбы ДК имени Горького на площади Стачек в Кировском районе Северной столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обращение продиктовано тревогой за судьбу исторического здания, построенного в 1925−27 годах в стиле конструктивизма и находящегося сейчас в распоряжении Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП).

Георгию Полтавченко предлагается рассмотреть возможность выкупа этого здания в собственность Санкт-Петербурга. Зданию ДК требуется капремонт, на что у профсоюзов не хватает средств.

Представлявший проект запроса депутат Денис Четырбок («Единая Россия») отметил, что если этого не сделать, здание ДК им. Горького уже очень скоро может оказаться в руках частного инвестора, который не будет заинтересован в его сохранении. Как стало известно, ЛФП уже рассматривает возможность продажи ДК инвестору.

В Петербурге уже отмечено немало случаев перепрофилирования культурно-просветительских центров в коммерческие объекты, и эту тенденцию надо остановить, уверены авторы обращения.

ДК им. Горького востребован жителями Кировского и Красносельского района, там активно действует театрально-концертная площадка. Бюджет ДК — профицитный, доходы в 2018 году превышают расходы на 8 млн рублей.

В обращении к губернатору предлагается рассмотреть возможность его приобретения на приемлемых условиях и закреплении ДК им. Горького за комитетом по культуре.