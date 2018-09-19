Вопросы переквалификации в 50+ обсудят на WorldSkills hi-tech на Урале

Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM В рамках V национального чемпионата по методике WorldSkills, который, по традиции, пройдет в Екатеринбурге 24−28 октября, планируется провести пленарное заседание «Переквалификация 50+» с участием представителей федеральной власти. На заседании оргкомитета по проведению соревнований первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов поддержал это предложение.

«Всех волнует, каким образом предприятия будут сохранять возрастных сотрудников, учитывая, что предполагается жесткая ответственность для работодателя за увольнение работников предпенсионного возраста. Все работники должны иметь соответствующую квалификацию и губернатором Евгением Куйвашевым этим вопросам уделяется особое внимание», — отметил Алексей Орлов.

Генеральный директор союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов отметил, что чемпионат может сыграть значимую роль в переподготовке возрастных работников.

«Большинство компаний при проведении корпоративных чемпионатов начали активно повышать возраст участников или отменять возрастные рамки совсем. Сегодня в компаниях, в том числе, Hi-tech, есть запрос на опытных, «возрастных» сотрудников, поэтому первое пленарное заседание мы посвятим этой теме — увеличению трудового долголетия, востребованности человека на рабочем месте. Пока нет понимания, как взрослого, уже состоявшегося человека мотивировать к переобучению, но у нас есть предположение, что чемпионат, который дал хороший эффект с точки зрения молодежи, может оказаться эффективным инструментом в работе со старшими возрастными группами, будет стимулировать учиться, переучиваться, приобретать какие-то навыки», — отметил Роберт Уразов.

Также предложено пригласить возрастных работников свердловских предприятий на площадку чемпионата, и организовать работу специальной сессии, где будет рассказано, какие есть возможности для переквалификации людей предпенсионного возраста.

Участники совещания отметили, что пятый юбилейный национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech станет самым масштабным. Число компетенций увеличено до 34. В чемпионате примут участие порядка 470 конкурсантов, в том числе, юниоры. Следить за ходом соревнований будут около 540 российских и зарубежных экспертов.

Впервые в рамках национального чемпионата пройдет открытый Евразийский чемпионат, куда привлечены международные участники — 98 конкурсантов из 11 стран: Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, Монголии, Сингапура и ЮАР.

В рамках церемонии открытия предполагается проведение одного из этапов эстафеты мирового чемпионата 2019 года, который пройдет в Казани и чествование флага.