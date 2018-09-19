В Прикамье главврач тубдиспансера наказан за самоуправство

Березники, Пермский край, , 10:36 — REGNUM В Пермском крае бывший главный врач противотуберкулезного диспансера привлечен к уголовной ответственности. Причиной стало превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным следствия и суда, в 2015 году, являясь руководителем медучреждения, главврач завизировал акт приемки спортивной площадки, хотя строительные работы еще не были завершены. Документ позволил подрядчику получить бюджетные деньги.

В прокуратуре отметили, что действия главврача спровоцировали ущерб казне Пермского края на 717 тыс. рублей. Суд назначил экс-руководителю диспансера 70 тыс. рублей штрафа. Кроме того, в отношении фигуранта уголовного дела применен двухгодичный запрет на должности, связанные с руководством и материальной ответственностью.