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В Прикамье главврач тубдиспансера наказан за самоуправство

Общество

Теперь уже бывший руководитель тубдиспансера понес уголовное наказание, которое связано со штрафом и лишением занимать определенные должности

Березники, Пермский край, 19 сентября 2018, 10:36 — REGNUM  В Пермском крае бывший главный врач противотуберкулезного диспансера привлечен к уголовной ответственности. Причиной стало превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным следствия и суда, в 2015 году, являясь руководителем медучреждения, главврач завизировал акт приемки спортивной площадки, хотя строительные работы еще не были завершены. Документ позволил подрядчику получить бюджетные деньги.

В прокуратуре отметили, что действия главврача спровоцировали ущерб казне Пермского края на 717 тыс. рублей. Суд назначил экс-руководителю диспансера 70 тыс. рублей штрафа. Кроме того, в отношении фигуранта уголовного дела применен двухгодичный запрет на должности, связанные с руководством и материальной ответственностью.

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