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В Зауралье помогут детям-аутистам

Общество

На деньги Фонда поддержки детей

В Зауралье помогут детям-аутистам
Цитата из х/ф «Чучело». Реж. Ролан Быков. 1983. СССР
Ребёнок не от мира всего

Курган, 19 сентября 2018, 10:25 — REGNUM  В Курганской области 1,5 млн рублей, поступившие дополнительно из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, решили потратить на помощь детям с расстройствами аутистического спектра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в 2018 году из Фонда удастся привлечь 8,2 млн рублей на региональную подпрограмму «Ты не один: комплексная помощь детям с расстройствами аутистического спектра». Подпрограмма рассчитана на два года, на 2018 год запланировано порядка 10 млн рублей внешних средств и более 52 млн рублей из областного бюджета. За два года на детей с РАС предполагалось потратить более 124 млн рублей. А это почти полмиллиона на каждого больного: как уточнили в областном департаменте образования и науки, на конец 2017/2018 учебного года в Зауралье насчитывалось 217 детей-аутистов (142 обучающихся, 75 дошкольников). Из них 79 ребят обучаются на дому, остальные в образовательных учреждениях, в том числе в обычных классах массовых школ в режиме инклюзии.

Полученные деньги должны пойти «на подготовку и повышение квалификации кадров, укрепление материально-технической базы образовательных и реабилитационных учреждений, создание специализированных структурных подразделений, в том числе групп дневного пребывания в учреждениях социальной защиты, здравоохранения, образования. А также развитие ресурсно-методического центра по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра, который организован на базе Центра помощи детям в Кургане», — уточнил директор департамента образования и науки Герман Хмелёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, средства на детей с РАС выделяются и в других регионах. Так, Костромская область в 2018 году получила от Фонда поддержки детей 2 млн 177 тысяч рублей. За два года в регионе на эти цели направлено 8,5 млн рублей из средств Фонда и около 70 млн рублей из областного бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромская область получила 2 млн рублей на поддержку детей с аутизмом

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