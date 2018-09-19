Ямал переходит на цифровое вещание, сохраняя «аналог»

Салехард, , 10:26 — REGNUM При переходе на цифровое вещание на Ямале остаётся аналоговое телевидение. Оно будет финансироваться за счёт местных бюджетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На пресс-конференции в ИА «Север-Пресс» директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Олег Ефремов заявил, что с переходом на «цифру» аналоговое телевидение будет жить.

«Объём финансирования по поддержке муниципальных студий, нашей региональной 21 кнопки каким был, таким и останется. Эти студии как работали, так и будут работать», — подчеркнул Олег Ефремов.

Полный переход к цифровому вещанию на Ямале запланирован на 2019 год. Почти все, 95%, жителей автономного округа будут принимать 20 телеканалов различных телепрограмм и три радиоканала.

Отметим, что для приёма цифрового сигнала необходимо специальное оборудование. Цифровая приставка стоит до двух тысяч рублей. Если населённый пункт вне зоны охвата цифровым телевидением, необходимо спутниковое оборудование. Стоимость его монтажа и годовая абонентская плата — это более 10 тысяч рублей.

Малообеспеченным ямальцам в связи с переходом на «цифру» положена компенсация на оборудование. По предварительным подсчётам в такой мере социальной поддержки нуждаются 12 тыс. семей. На эти цели из бюджета автономного округа направляется 29 млн рублей.

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