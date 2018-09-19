В Кургане растёт подростковая преступность

Курган, , 10:05 — REGNUM В Кургане отмечен рост подростковой преступности. Очередные случаи произошли уже в сентябре. Двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, были задержаны по подозрению в покушении на убийство 31-летнего мужчины. Его жестоко избили в Кургане возле одного из домов по улице Савельева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета Курганской области.

Как считает следствие, двое товарищей, одному из которых не исполнилось 18 лет, в нетрезвом состоянии напали на незнакомого мужчину и нанесли ему множественные удары руками и ногами. Избиение окончилось бы смертью, но вмешались прохожие: они отогнали нападавших, вызвали скорую и полицию. Мужчину госпитализировали. Молодые люди, которым инкриминируют преступление по статье «Покушение на убийство совершенное группой лиц», взяты под стражу.

Напомним, менее недели назад в центре Кургана ограбили двух школьников, в преступлении подозревается 15-летний подросток

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Курганской области число преступлений, совершенных несовершеннолетними, в первом полугодии 2018 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, за шесть месяцев 2018 года 83 подростка совершили 197 уголовно-наказуемых деяний, за шесть месяцев 2017 года 77 подростков совершили 89 преступлений

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