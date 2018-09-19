Дипломанты олимпиады «Я — профессионал» поступили в ведущие вузы России

Москва, , 09:59 — REGNUM Свыше 750 дипломантов олимпиады студентов «Я — профессионал» воспользовались льготами при поступлении в магистратуры, ординатуры и аспирантуры ведущих вузов России, сообщили в пресс-службе олимпиады.

«Учеба — лучший приз. Именно возможность получить образование мечты на льготных условиях стала главной мотивацией участвовать в олимпиаде для 25% дипломантов», — говорится в сообщении.

В топ-10 вузов, в которые поступили дипломанты первой олимпиады, вошли МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, МГМУ им. Сеченова, УрФУ, ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет, СПбГУ, КГАСУ и ТГУ.

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Напомним, олимпиада студентов «Я — профессионал» — один из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.

Первый сезон ее работы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия — страна возможностей», лучшие участники лично встретились с президентом РФ Владимиром Путиным.

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