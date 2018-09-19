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В Уссурийске отыскали всех сбежавших из спецшколы подростков

Общество

Проводится проверка

Уссурийск, Приморский край, 19 сентября 2018, 09:56 — REGNUM  В городе Уссурийске Приморского края сотрудники полиции нашли всех 23 подростков, которые накануне самовольно покинули территорию спецшколы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 19 сентября, по данному факту проводится доследственная проверка.

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«В настоящее время местонахождение подростков установлено. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — добавили в следственном ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2018 года в городе Уссурийске из специальной школы закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением сбежали 23 несовершеннолетних воспитанника в возрасте от 11 до 17 лет. В тот же день были найдены 14 из несовершеннолетних. Причины побега выясняются.

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