Четыре города Ярославской области получили деньги Минстроя

Ярославль, , 09:49 — REGNUM Ярославская область получит из федерального бюджета 205 миллионов рублей на благоустройство четырех малых городов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Средства получат Мышкин, Тутаев, Переславль и Ростов.

«Весной проекты этих малых городов победили в конкурсе Минстроя. Теперь распоряжение о выделении средств подписано, и скоро можно будет приступить к работе. Сначала необходимо будет подготовить проектную документацию. А к концу 2019 года завершить само благоустройство. Это хорошая возможность сделать наши города еще комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов», — написал Дмитрий Миронов.

Победители конкурса Минстроя «Исторические поселения и малые города» были названы 29 мая 2018 года. Каждый город представлял один проект. В Ростове это комплексное благоустройство Соборной площади и улицы Каменный мост, в Переславле-Залесском — обустройство Народной площади. В Тутаеве займутся Волжской набережной на правом берегу, а в Мышкине будут создавать единое благоустроенное культурно-историческое пространство.

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