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Законопроект о непрерывном образовании юношей внесен в Госдуму

Общество

О правах на отсрочку

Москва, 19 сентября 2018, 09:48 — REGNUM  Законопроект о гарантиях непрерывного образования для призывников внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Законопроектом устраняется правовая коллизия и молодым людям дается право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда.

«Для юношей предусмотрено право однократно использовать отсрочку от призыва в армию, но для получения высшего образования возможно получение второй отсрочки от армии для лица, получившего отсрочку в школе. То есть ребята, которым исполнилось 18 лет при обучении в школе, первую отсрочку получают автоматически для гарантии завершения обязательного общего образования и используют далее вторую отсрочку для обучения в вузе. А другие ребята, которые пошли в школу в более раннем возрасте, первую отсрочку получают для поступления и обучения в вузе, а вторую для перехода с бакалавриата в магистратуру. Таким образом, складывается неравная ситуация, когда, фактически, возможность непрерывного обучения на ступеньке высшего образования имеется не у всех выпускников школы», — сказала Яровая.

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