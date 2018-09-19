Законопроект о непрерывном образовании юношей внесен в Госдуму

Москва, , 09:48 — REGNUM Законопроект о гарантиях непрерывного образования для призывников внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Законопроектом устраняется правовая коллизия и молодым людям дается право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда.

«Для юношей предусмотрено право однократно использовать отсрочку от призыва в армию, но для получения высшего образования возможно получение второй отсрочки от армии для лица, получившего отсрочку в школе. То есть ребята, которым исполнилось 18 лет при обучении в школе, первую отсрочку получают автоматически для гарантии завершения обязательного общего образования и используют далее вторую отсрочку для обучения в вузе. А другие ребята, которые пошли в школу в более раннем возрасте, первую отсрочку получают для поступления и обучения в вузе, а вторую для перехода с бакалавриата в магистратуру. Таким образом, складывается неравная ситуация, когда, фактически, возможность непрерывного обучения на ступеньке высшего образования имеется не у всех выпускников школы», — сказала Яровая.