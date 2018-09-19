Ремонт набережных у арены «Петровский» в Петербурге оценили в 2,4 млрд руб

Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Капитальный ремонт набережных в районе стадиона «Петровский» будет стоить 2,4 млрд рублей. За эти деньги будет отремонтировано 986,4 метра набережной, сообщили в Смольном.

Сначала встанет на ремонт набережная на территории Петровского парка (1,6 млрд руб.), затем — набережная реки Малая Нева (800 млн руб.). В настоящее время за счет средств инвестора — компании «Петровский Альянс» — разрабатывается проектная документация. Она должна быть готова до конца текущего года. Финансирование работ будет обеспечиваться в 2019−2021 годах.

Поскольку набережные находятся в границах объекта культурного наследия регионального значения «Большой Петровский парк», работы будут проводиться под контролем комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил о необходимости включить набережные у стадиона «Петровский» в городскую Концепцию развития пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге готовятся к ремонту набережной левого берега реки Мойки в историческом центре Санкт-Петербурга. Предыдущий ремонт набережной здесь проводился в 1952 году. Подлежащий капремонту участок набережной расположен между Большим Конюшенным и Малым Конюшенным мостами, в непосредственной близости от Конюшенного ведомства.

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