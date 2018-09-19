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Ростовчанин предлагает создать парковую зону в микрорайоне «Левенцовский»

Общество

«Пока ещё поле не застроено панельными домами»

Ростов-на-Дону, 19 сентября 2018, 09:44 — REGNUM  Житель Ростова-на-Дону выступил с предложением о создании парковой зоны в микрорайоне «Левенцовский». Инициатива размещена в сервисе «Активный ростовчанин» на официальном сайте администрации областного центра.

«Предлагаю разбить самый большой парк в городе на Левенцовском поле — с дорожками, лужайками. Пока ещё территория не застроена панельными домами, там можно устроить прекрасное место для отдыха и занятий спортом для всех горожан», — уточнил автор идеи.

ИА REGNUM отмечает, что микрорайон «Левенцовский» — это жилой район города-миллионника, расположенный в Советском районе. Заселение первых домов началось весной 2010 года в отсутствие социальной инфраструктуры. Часть квартир была передана ветеранам Великой Отечественной войны по программе льготного жилья для этой категории граждан.

В настоящее время территория активно застраивается высотными домами.

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Городское благоустройство
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