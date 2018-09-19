На Украине проходит митинг владельцев иностранных автомобилей

Киев, , 09:41 — REGNUM Митинг автолюбителей на еврономерах проходит около здания правительства Украины, сообщает 19 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, протестующие требуют принять законы, которые упрощают растаможивание иностранных автомобилей. Также митингующие требуют выделить средства на ремонт дорог и отменить закон, ограничивающий права водителей.

Отмечается, что митинг продлится до вечера.

Напомним, на Украине регулярно выходят на митинги автовладельцы. Так, в начале июля владельцы иностранных автомобилей заблокировали выходы из Верховной рады, требуя упростить растаможивание автомобилей.

Проблема с еврономерами на Украине заключается в том, что стоимость растаможивания иностранных автомобилей порой превышает стоимость автомобиля, а штрафы за непроведение растаможивания достигают миллионов гривен.