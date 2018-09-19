В Ярославской области организаторы отказались от фестиваля ретро-техники

Ярославль, , 09:04 — REGNUM Организаторы старейшего в Ярославской области фестиваля ретро-техники «Мышкинский СамоходЪ» отказались от его проведения и сложили с себя полномочия. Об этом ИА REGNUM сообщили в НЧУК «Мышкинский народный музей».

Фестиваль проводился 20 лет подряд и собирал любителей ретро-техники из Ярославской области, других регионов и стран, став одним из наиболее интересных туристических событий региона. «Мышкинский народный музей» проводил его, так как в музее есть собственная коллекция старинной техники, включающая автомобили, мотоциклы, суда и локомобиль.

Принято решение о завершении работы по организации и проведению губернаторского фестиваля ретро-техники «Мышкинский СамоходЪ». Данное направление работы было начато усилиями нашей организации и успешно развивалось в течении 20 лет, приобретя рамки многолюдного и масштабного, уже не регионального, а российского события… Проведение такого уровня мероприятия стало не по силам нашей немногочисленной организации. Мы достигли пика своих возможностей, они не бесконечны, человеческий ресурс имеет предел, он достигнут», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в НЧУК «Мышкинский народный музей».

Фестиваль проводился на средства «Мышкинского народного музея» с частичной поддержкой из районного бюджета. В течение последних лет он имел статус губернаторского. Организаторы рассказали, что не продлевают товарный знак на слоган фестиваля, рекламную и печатную продукцию, что позволит любому желающему заняться его организацией в дальнейшем. Появятся ли такие желающие, пока неизвестно.

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