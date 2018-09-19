Билан рассказал подробности устроенной им аварии

Москва, , 09:01 — REGNUM Авария, произошедшая на Ленинском проспекте в Москве, которую спровоцировал певец Дима Билан, случилась из-за невнимательности исполнителя. Об этом рассказал сам певец.

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«Я виноват в аварии, отвлёкся», — написал Дима Билан в комментарии к опубликованному в Instgram видео.

По его словам, он въехал в остановившийся на светофоре Hyundai на скорости 40 километров в час.

«Все обошлось! Стресс словил, конечно, но что только не бывает в этой жизни… Салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко, и удар был ощутимым», — признался певец.

https://www.instagram.com/p/Bn4dS_jh_UR/

Как сообщало ИА REGNUM, дорожный инцидент, участником которого стал российский певец Дима Билан, произошёл на Ленинском проспекте у дома 146 в Москве вечером 18 сентября. Певец ехал за рулём Ford Mustang и, не справившись с управлением, врезался в задний бампер ехавшего впереди Hyundai. Пострадавших в ДТП нет.

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