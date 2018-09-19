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В Перми суд начал рассмотрение апелляции по делу об избиении DJ Smash

Общество

Рассмотрение апелляции проходит в Пермском краевом суде

Пермь, 19 сентября 2018, 08:57 — REGNUM  Пермский краевой суд сегодня, 19 сентября, начал рассмотрение апелляционной жалобы бывшего депутата регионального заксобрания Александра Т. и его приятеля Сергея В. по делу об избиении музыканта Андрея Ширмана, более известного как Dj Smash, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в июле Ленинский суд Перми признал Александра Т. и Сергея В. виновными в нанесении вреда здоровью Ширмана и приговорил каждого из них к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Однако мужчины не согласились с таким решением и обжаловали приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Ширман был избит в ночь с 9 на 10 февраля в пермском клубе «Дом Культуры». Ранее СМИ сообщали, что приговор первой инстанции обжалует и сам музыкант. Его адвокаты просят отменить приговор, поскольку он слишком мягкий.

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