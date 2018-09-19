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Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»: СКР просит продлить арест двум фигурантам

Общество

25 марта 2018 года в Кемерове произошёл пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»: СКР просит продлить арест двум фигурантам
Иван Шилов © ИА REGNUM
ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Кемерово, 19 сентября 2018, 08:49 — REGNUM  Ходатайства следствия о продлении ареста бывшему начальнику управления МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову и экс-руководителю отдела надзорной деятельности в ведомстве Григорию Терентьеву, обвиняемым по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», будут рассмотрены 21 сентября. Об этом говорится в материалах Центрального районного суда Кемерово.

В сообщении говорится, что прошение в суд подано старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в Кемерове произошёл пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». В результате происшествия погибли 60 человек.

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Пожар в торговом центре Кемерова
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