Крупного производителя колбас из Приморья уличили в фальсификации

Владивосток, , 08:48 — REGNUM Крупный производитель колбасных изделий в Приморском крае лишится лицензии о соответствии Техническому регламенту, предоставляющей право реализовывать несколько видов своей продукции. Речь идёт о двух сортах колбас, в которых была выявлена фальсификация по видовому составу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора 19 сентября.

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Испытания, проведённые специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории, показали, что в сырокопченых колбасах высшего сорта «Берлинская» и «Пять перцев» в составе присутствует не заявленная производителем ДНК домашней курицы. По словам экспертов, это может говорить о замене части мяса более дешёвым сырьём.

Также в сырокопченой колбасе «Пять перцев» была выявлена опасная бактерия — золотистый стафилококк.

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«Продукция признана не отвечающей требованиям технических регламентов по качеству и безопасности пищевой продукции», — добавили в ведомстве.

О выявленном факте фальсификации проинформирована Федеральная служба по аккредитации. Теперь у предприятия будет отозвана декларация на серийный выпуск продукции.

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