Во Львовской области запретили петь русские песни

Львов, Украина, , 08:42 — REGNUM Во Львовской области 18 сентября ввели мораторий на публичное использование любых культурных продуктов на русском языке, сообщают «Украинские новости».

Согласно сообщению, за введение мораторий проголосовали 57 депутатов при 43 необходимых голосах для принятия решения. Отмечается, что будет создана специальная межведомственная группа, которая займется пропагандой моратория среди населения. Более того, местным властям было предложено принять аналогичные решения.

Напомним, после госпереворота в 2014 году на Украине началась тотальная пропаганда русофобии. Украинские неонацисты, получившие полную свободу действий, преследуют русскоговорящих граждан и уничтожают любое имущество, на котором есть российские символы.