В детсады и школы Ямала вместо молока попадает 100%-ный суррогат

Салехард, , 08:43 — REGNUM В больницы, школы, детсады и другие социальные учреждения ЯНАО попадает фальсифицированная молочная продукция. В ходе проверки специалисты Россельхознадзора выявили 100% суррогата цельного и сгущенного молока, 82% фальсификата сливочного масла, 67% сыра и 50% творога, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления данного ведомства.

Проверка была проведена по жалобе, отмечают в ТУ Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Было отобрано 26 проб различной молочной продукции — масло, творог, молоко. Их исследовали в ФГБУ «Новосибирская МВЛ». Результаты неутешительные — 22 пробы не соответствуют требованиям технических регламентов по показателям качества.

Производители молочных продуктов из разных регионов страны — Красноярского края, Московской, Свердловской, Омской, Челябинской областей, Татарии, Ямало-Ненецкого автономного округа. Проверки продолжаются.

Как отмечают в Россельхознадзоре, социальным учреждениям рекомендовано не заключать впредь контракты с предприятиями-нарушителями.

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