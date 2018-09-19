Среда, 19 Сентября 2018 года
10:20:08 МСК

В детсады и школы Ямала вместо молока попадает 100%-ный суррогат

Общество

Наличие фальсифицированной «молочки» выявило ТУ Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Салехард, 19 сентября 2018, 08:43 — REGNUM  В больницы, школы, детсады и другие социальные учреждения ЯНАО попадает фальсифицированная молочная продукция. В ходе проверки специалисты Россельхознадзора выявили 100% суррогата цельного и сгущенного молока, 82% фальсификата сливочного масла, 67% сыра и 50% творога, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления данного ведомства.

Проверка была проведена по жалобе, отмечают в ТУ Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Было отобрано 26 проб различной молочной продукции — масло, творог, молоко. Их исследовали в ФГБУ «Новосибирская МВЛ». Результаты неутешительные — 22 пробы не соответствуют требованиям технических регламентов по показателям качества.

Производители молочных продуктов из разных регионов страны — Красноярского края, Московской, Свердловской, Омской, Челябинской областей, Татарии, Ямало-Ненецкого автономного округа. Проверки продолжаются.

Как отмечают в Россельхознадзоре, социальным учреждениям рекомендовано не заключать впредь контракты с предприятиями-нарушителями.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужских магазинах продают опасную колбасу и странное молоко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы молочной отрасли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить