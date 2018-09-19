Дебош в самолете обошелся жителю Башкирии в 150 тыс. рублей

Уфа, , 08:41 — REGNUM Житель Башкирии, устроивший пьяный дебош во время полета из Москвы в Уфу, признан виновным в хулиганстве. Мужчина заплатит штраф в размере 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 12 июня в самолете компании «Аэрофлот». Будучи пьян, пассажир «всячески противопоставлял себя окружающим» и демонстрировал им пренебрежение, игнорировал команды бортпроводников, толкал находящегося рядом пассажира и клал ноги на кресло впереди, мешая окружающим. На замечания пассажиров и экипажа хулиган отвечал грубой нецензурной бранью.

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Командир экипажа вынес дебоширу письменное предупреждение о необходимости прекратить нарушение правил поведения на борту. Против мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство на воздушном транспорте (п. «в» ч. 2 ст. 213 УК РФ).

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Уфимский районный суд наказал его штрафом в размере 150 тыс. рублей.

В прокуратуре отметили, что теперь перевозчик вправе включить авиадебошира в «черный список» и более не брать его на борт.

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