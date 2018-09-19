Французский актер Жан Пиа скончался на 94 году жизни

Париж, , 08:37 — REGNUM Жан Пиа, французский актёр кино и театра, скончался 18 сентября в Париже, через несколько дней ему бы исполнилось 94 года, сообщает агентство France Presse.

Актер ушел из жизни через восемь месяцев после смерти своей спутницы жизни, актрисы Франсуаз Дорин, с которой они прожили с 1975 года.

«Прощание, дань уважения к таланту, элегантность, юмор Жана Пиа», — написал на своей странице в Twitter глава Каннского кинофестиваля Пьер Лескур.

«Я играю, потому что, когда я не играю, я чувствую себя лишенным десерта!», — говорил актер.

Жан Пиа (1924−2018) является офицером ордена Почётного легиона и Ордена искусств и литературы, а также великим офицером национального ордена «За заслуги». В период с 1947 по 1972 год он сыграл более 60 пьес.