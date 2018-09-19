Три четверти жителей РФ против гаджетов в школах

Москва, , 08:26 — REGNUM Использование смартфонов и других мобильных устройств во время школьных занятий стоит запретить, так считают 73% жителей России. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Подавляющее большинство опрошенных — 83% — уверены, что гаджеты только мешают школьникам. Запрет на использование устройств в школе пойдет детям на пользу — учебные показатели станут лучше, считают 69% респондентов. Столько же опрошенных согласны с тем, что запрет нужно распространить на школьников любого возраста.

В поддержку запрета гаджетов высказались и родители школьников (73%), и люди, не имеющие детей школьного возраста (74%). Доля сторонников запрета выше среди родителей (81%), чей ребенок не имеет мобильного телефона. По мнению 17% опрошенных, запрет окажется бесполезным.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 7 сентября 2018 года среди 1600 человек методом телефонного интервью. В нем участвовали граждане России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет для школьников на пользование мобильными устройствами во время занятий действует во Франции. В конце августа министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что этот опыт рано или поздно нужно будет внедрить в России.

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