ЮНИСЕВ: в 2017 году умерло 6 млн 300 тыс. детей, их можно было спасти

Вашингтон, , 08:20 — REGNUM По данным детской правозащитной организации ЮНИСЕФ, в 2017 году умерло 6 млн 300 тыс. детей, смерти которых можно было избежать, сообщает 19 сентября Anadolu.

«Подавляющее большинство смертей — 5 млн 400 тыс. человек — это дети в возрасте до пяти лет, из них примерно половину составляют новорожденные», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

«Если мы не примем меры, то до 2030 года умрет 56 млн детей в возрасте до пяти лет», — подчеркивают правозащитники.

По мнению специалистов, предотвратить столь чудовищную статистику можно с помощью достаточно простых методов: лекарства, чистая питьевая вода, электричество, вакцинация. Все это необходимо предоставить слаборазвитым странам, в основном в Африке.

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