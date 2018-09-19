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ЮНИСЕВ: в 2017 году умерло 6 млн 300 тыс. детей, их можно было спасти

Общество

Если ничего не делать, то к 2030 году умрет 5 млн 400 тыс. детей в возрасте до 5 лет

Вашингтон, 19 сентября 2018, 08:20 — REGNUM  По данным детской правозащитной организации ЮНИСЕФ, в 2017 году умерло 6 млн 300 тыс. детей, смерти которых можно было избежать, сообщает 19 сентября Anadolu.

«Подавляющее большинство смертей — 5 млн 400 тыс. человек — это дети в возрасте до пяти лет, из них примерно половину составляют новорожденные», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

«Если мы не примем меры, то до 2030 года умрет 56 млн детей в возрасте до пяти лет», — подчеркивают правозащитники.

По мнению специалистов, предотвратить столь чудовищную статистику можно с помощью достаточно простых методов: лекарства, чистая питьевая вода, электричество, вакцинация. Все это необходимо предоставить слаборазвитым странам, в основном в Африке.

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Младенческая смертность
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