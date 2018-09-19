В Якутии гектарами раздавали земли особо охраняемых природных территорий

Якутск, , 08:48 — REGNUM Трое граждан смогли получить бесплатно большие земельные участки в Якутии на территории ресурсного резервата «Приалданский», который является особо охраняемой природной территорией республиканского значения. Республиканский департамент охраны лесов не запретил выдавать эти земли в нарушение требований законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба прокуратуры республики.

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Заявления на три участка в границах природоохранной территории были поданы через федеральную информационную систему «На Дальний Восток». Запрошенные земли им предоставили в безвозмездное пользование, заключив соответствующие договоры. Это является игнорированием п. 1 ч. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ, в соответствии с которым земельные участки в пределах особо охраняемых природных территорий ограничиваются в обороте, пояснили в прокуратуре.

В связи с этим в отношении руководителя республиканского департамента по лесным отношениям вынесено представление. В рамках его исполнения к дисциплинарной ответственности привлечён один сотрудник. В Усть-Алданский районный суд направлены иски о признании недействительными договоров безвозмездного пользования гектарами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Якутии фиксировала ещё одно допущенное при раздаче гектаров нарушение. Землю передали в собственность, не дав на руки вторые экземпляры договоров на безвозмездное пользование ею. Необходимые для начала использования участков документы люди получили с большой задержкой и только после вмешательства прокуратуры.