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Суд оставил под арестом предполагаемых убийц фигуриста Тена

Общество

В СИЗО подозреваемые останутся до 23 октября

Алма-Ата, Казахстан, 19 сентября 2018, 07:52 — REGNUM  Подозреваемые в убийстве бронзового призёра Олимпиады в Сочи Дениса Тена останутся под стражей. Срок ареста им продлён до 23 октября 2018 года. Такое решение вынес специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты.

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Как уточнили в пресс-службе судебной инстанции, согласно вынесенным постановлениям, мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщало ИА REGNUM, казахстанский фигурист Денис Тен был убит 19 июля 2018 года. Он стал жертвой воров, которые пытались снять зеркала с его автомобиля. В схватке с преступника Тен получил ножевое ранение, от которого скончался в больнице. В настоящее время фигурантами по уголовному делу проходят трое — два мужчины, которых обвиняют по двум статьям УК РФ — «Умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений» и «Разбой из корыстных побуждений в группе лиц». А также женщина. По версии следствия, она не сообщила о преступлении в полицию.

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Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
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