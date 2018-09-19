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В Харьковской области торжественно открыли семь мусорных контейнеров

Общество

И три новых остановки

В Харьковской области торжественно открыли семь мусорных контейнеров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мусорный контейнер

с. Польная, Украина, 19 сентября 2018, 07:51 — REGNUM  В Харьковской области в селе Польная районные власти торжественно открыли автобусные остановки и мусорные контейнеры, сообщает 18 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, в области прошел конкурс на лучший проект, победил проект под названием «Автобуса жду — селом любуюсь и от радости пою!» По проекту в селе установили семь мусорных контейнеров и три новых остановки, а также две остановки отремонтировали.

Отмечается, что администрация превратила открытие контейнеров и остановок в феерическое зрелище: был каравай, хлеб-соль, расшитое полотенце и даже перерезание ленточки.

Напомним, ранее в херсонском театре с такой же помпезностью открыли туалет. Его отгородили красной лентой, которую перерезала администрация во время открытия.

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Полигоны и мусорные свалки
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