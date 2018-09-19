Названы основные признаки, которые говорят о депрессии

Москва, , 07:38 — REGNUM Существует несколько основных признаков истинной депрессии, среди которых вегетативные расстройства, ритмичность изменения настроения и утрата чувства удовольствия. Об этом, как пишут «Известия», сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный врач Центра душевного здоровья «Альтер» Андрей Шмилович.

По его словам, вегетативные расстройства являются первым характерным для тяжелого душевного состояния симптомом. Шмилович уточнил, что человек начинает испытывать острую беспричинную тревогу, «просыпается в пять часов утра и у него в груди колошматит сердце».

По его словам, вторым признаком депрессивного взгляда на мир признана ритмичность перепадов настроения. Шмилович привел пример, когда у человека к вечеру настроение значительно лучше, чем утром.

Снижение или утрата способности испытывать удовольствие является третьим основным критерием при определении депрессии, отметил доктор медицинских наук. По его словам, речь идет об отсутствии радости и мотивации к жизни.