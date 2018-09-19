Среда, 19 Сентября 2018 года
08:44:29 МСК

Приморские и японские ученые обсудили будущее сельское хозяйство с Россией

Общество

На стажировку в Университета Чиба отправятся пятеро студентов из Уссурийска

Уссурийск, Приморский край, 19 сентября 2018, 07:32 — REGNUM  Делегация из Университета Чиба (Япония) посетила Приморский край в рамках реализации совместного с российскими учеными проекта «Будущее сельское хозяйство с Россией». Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

В ходе встречи российские и японские коллеги обсудили планы реализации проекта до 2021 года. Было принято решение направить пятеро студентов и двоих преподавателей Приморской ГСХА на стажировку в университет Чиба в следующем году, провести форум на тему «Органическое земледелие» в мае 2019 года на базе академии и в 2020 году на базе университета Чиба.

В завершении визита делегация посетила одно из тепличных хозяйств региона, торговый центр по реализации свежего мяса и мясных полуфабрикатов. Гостям была проведена экскурсия в лаборатории биотехнологий академии, продемонстрированы опытные образцы, выращенные в тепличной установке закрытого типа, предоставленной университетом Чиба.

Читайте также: Студенты Приморской сельхозакадемии прошли практику на птичьем дворе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить