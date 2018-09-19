Приморские и японские ученые обсудили будущее сельское хозяйство с Россией

Уссурийск, Приморский край, , 07:32 — REGNUM Делегация из Университета Чиба (Япония) посетила Приморский край в рамках реализации совместного с российскими учеными проекта «Будущее сельское хозяйство с Россией». Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

В ходе встречи российские и японские коллеги обсудили планы реализации проекта до 2021 года. Было принято решение направить пятеро студентов и двоих преподавателей Приморской ГСХА на стажировку в университет Чиба в следующем году, провести форум на тему «Органическое земледелие» в мае 2019 года на базе академии и в 2020 году на базе университета Чиба.

В завершении визита делегация посетила одно из тепличных хозяйств региона, торговый центр по реализации свежего мяса и мясных полуфабрикатов. Гостям была проведена экскурсия в лаборатории биотехнологий академии, продемонстрированы опытные образцы, выращенные в тепличной установке закрытого типа, предоставленной университетом Чиба.

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