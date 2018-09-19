В Новосибирске тарифы на проезд вскоре могут вырасти, причём дважды

Новосибирск, , 07:28 — REGNUM Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска могут повысить дважды. Это следует из заявлений представителей региональной и муниципальной власти на заседании комитета законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы готовы к повышению тарифов, мы расчёты подготовили», — цитируют Sibnovosti.ru врио министра транспорта региона Анатолия Костылевского.

Начальник департамента транспорта мэрии города Новосибирска Роман Дронов, в свою очередь, заявил, что по итогам работы пассажирского транспорта за первое полугодие 2018 года муниципалитет готовит пакет документов. В октябре его передадут в региональный департамент по тарифам.

«Тариф нужно поднимать в этом году. Потому что разрыв четыре года, в последний раз поднимали в феврале 2015-го, — напомнил Дронов. — Мы очень сильно отстали, и, если мы примем решение в 2019 году, а мы не можем больше одного раза в год поднимать тарифы, тогда мы это отставание не наверстаем ещё очень долго».

Таким образом, проезд в новосибирском общественном транспорте может вырасти дважды — в 2018 и 2019 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября новосибирские власти заявляли, что вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте планируется решить в ноябре, а само повышение должно было произойти с января 2019 года. Хотя власти предпочли бы сделать это уже в ноябре 2018 года, «но будет зависеть от губернатора, департамента по тарифам Новосибирской области».

Цена на билет может вырасти сразу на несколько рублей. Сейчас стоимость проезда в новосибирском метро составляет 20 рублей, в трамвае и троллейбусе — 18 рублей, автобусах — 19 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Новосибирска заговорили о необходимости повышения тарифа на проезд