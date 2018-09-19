Ушла из жизни французский кинорежиссер Марселин Лоридан

Париж, , 07:28 — REGNUM Кинорежиссер Марселин Лоридан-Ивенс скончалась во вторник, 18 сентября, в Париже в возрасте 90 лет, сообщает Europe1.

«Марселин была человеком, который обладал исключительной жизненной силой. Мой брат и я были очень близки с ней, ее присутствие было важно для нас», — заявил адвокат семьи.

Марселин Лоридан, кинорежиссер, а также продюсер, актриса и писатель, провела свою жизнь, осуждая несправедливость и насилие, навсегда «ранившую» ее в возрасте 15 лет в лагере Освенцим в Польше, куда она попала в 1944 году.

В Терезиенштадте, недалеко от Праги, 10 мая 1945, через два дня после капитуляции Германии, она увидит первого русского солдата, приближающегося к лагерю на мотоцикле, с красным флагом.

Марселин Лоридан-Ивенс родилась 19 марта 1928 года. В 1919 году она вместе с родителями иммигрировала во Францию. Известность ей принес монолог в документальном фильме «Хроника одного лета» 1961 года, где она сыграла саму себя.