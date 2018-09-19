«Кто его поднимать-то будет?», — инвалид проверил доступность среды Якутска

Якутск, , 08:03 — REGNUM Маломобильному жителю столицы Якутии очень трудно попасть в магазины, аптеки, музеи и даже здания органов исполнительной власти. Путь практически в любое здание сопровождается поисками пандуса, закрытыми дверьми и долгими разговорами с сотрудниками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Социальный эксперимент с участием инвалида-колясочника проводило издание News.Ykt.ru. Журналисты выяснили, что в Якутске практически отсутствуют здания, заехать в которые на коляске можно без проблем. К примеру, в супермаркет «Токко» инвалиду попасть не удалось.

«Они сами как-то проходят. Пандуса нет. Не сделали», — объяснили сопровождавшей инвалида девушке сотрудники. Помочь ему попасть в магазин там отказались.

В автобус инвалиду сесть не удалось. Говорили, что все красные автобусы оборудованы пандусами, но водитель утверждает, что они отсутствуют. Ни у одного красного автобуса по факту таких приспособлений нет.

«Те, кто говорил об этом по телевизору, всех обманули», — заявил водитель автобуса.

В одном из отделений «Алмазэргиенбанка» инвалиду попросили передать, чтобы он шёл в другое филиал банка.

«А здесь кто его поднимать-то будет? Вы извините, конечно, но мы не соцзащита», — сказал охранник.

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Попасть в Дом правительства №1 самостоятельно мужчине тоже не удалось. Во-первых, пандус неудобный, и преодолеть его можно только с чьей-либо помощью. Во-вторых, мужчине удалось попасть только в здание — дверь, ведущая в помещения правительства, оказалась запертой, и на звонок в неё никто не отреагировал.

В спортивном комплексе «Дохсун» тоже есть пандус, но дверь в здание, к которой он ведёт, заперта, и открыть её пришлось просить сотрудницу. В окружной администрации Якутска на звонок с пометкой «для инвалидов» никто не ответил. В здание мужчина попал при помощи сопровождающего.

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Подъезд к пандусу кинотеатра «CINEMA CENTER» был перегорожен автомобилями. В Национальном художественном музее пандус находится сзади здания, и на нём стояли кресла. Сотрудникам музея пришлось их убирать. В музее «Россия — Моя история» колясочнику посоветовали воспользоваться расположенным сзади здания лифтом, но он не работал. Сотрудник, пришедший проверить его исправность, просто застрял в этом лифте, но через некоторое время его работу всё же удалось наладить.

В МУП «Аптеки Якутска» подняться не удалось, но аптекарь предложила вынести медикаменты прямо на улицу. В «Дежурной аптеке» в ответ на звонок инвалиду сказали: «Подъезжайте со двора, и мы вам сейчас откроем». Инвалид считает, что если пандус расположен с другой стороны, людей нужно информировать об этом с помощью специальных табличек, стрелочек или указателей.

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Только в два здания колясочнику удалось попасть без проблем — это Дом Арчы и Бизнес-центр.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы ДФО получат из федерального бюджета на формирование доступной среды для инвалидов на 30% больше средств, чем остальные субъекты страны. Всего дальневосточникам на эти цели выделено 380 млн рублей. Деньги будут тратить на обеспечение доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг, качественное образование для детей с ограниченными возможностями и поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. За счёт субсидии, в том числе, намерены увеличивать количество детских садов и школ с безбарьерной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов, обеспечивать предоставление доступа инвалидов в больницы, создавать условия для более удобного для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья транспортом.