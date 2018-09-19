На Южном Урале изъят килограмм наркотиков

Челябинск, , 06:01 — REGNUM Около килограмма наркотических веществ изъято у жителей Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

«В Катав-Ивановске и Троицке у местных жителей 1977 и 1983 годов рождения полицейскими изъято более 800 граммов марихуаны, также самостоятельно собранной для личного потребления», — сообщили в полиции.

Уточняется, что, помимо жителей двух упомянутых городов, с наркотиками попался житель поселка Буранный (Агаповский район, Челябинская область), который собирал дикорастущую коноплю для личного потребления.

«В хозяйственной постройке и дворе дома, а также на кухне в кастрюле со следами копоти снаружи и коричневым нагаром и веществом внутри, найдены девять комков зеленого цвета», — отметили в полиции.

В результате возбуждены три уголовных дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков. За эти действия обвиняемые могут получить по десять лет лишения свободы. Со всех фигурантов взяли подписку о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в городе Копейске (Челябинская область) за сбыт 400 г героина выходец из Средней Азии приговорен к 12 годам колонии особого режима.

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