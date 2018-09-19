В Магадане до сих пор не решили проблему водоснабжения микрорайона

Магадан, Магаданская область, , 06:00 — REGNUM В микрорайоне Магадана Новая Весёлая продлён подвоз воды: городской «Водоканал» ещё не закончил устранять проблемы на водопроводе. Ситуация с водоснабжением этой части столицы Колымы остаётся на контроле главы региона Сергея Носова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

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Водопроводную воду в микрорайоне Новая Весёлая нельзя использовать в качестве питьевой. Как пояснил заместитель директора предприятия «Водоканал» Дамир Шакиров, причина такого запрета в том, что вода недостаточно хлорируется. Участок трубопровода от водохранилища до Новой Веселой самый длинный в городе, и на пути транспортировки воды хлор, летучий элемент, теряет свои свойства.

«С учётом этих факторов по согласованию с Роспотребнадзором принято решение по оснащению дополнительными дозаторами хлора участка от Третьего микрорайона до конечных потребителей», — пояснил Шакиров.

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То, что вода хлорируется недостаточно, выяснилось, когда ею отравились жители микрорайона. Несколько человек попали в больницы после употребления водопроводной воды в качестве питьевой, позже в ней была обнаружена повышенная концентрация кишечной палочки. После поступления жалоб от жителей ситуацию взял под контроль глава региона Сергей Носов. Он поручил наказать виновных в том, что в квартиры жителей Новой Весёлой подавалась загрязнённая вода. Кроме того, губернатор распорядился найти источник загрязнения и довести качество воды до надлежащего уровня. Проверку инцидента с питьевой водой в микрорайоне Новая Весёлая проводят правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29−31 августа после употребления питьевой воды были госпитализированы 10 жителей Новой Весёлой, 8 из них — дети. Узнав об этом, директор «Водоканала» Анатолий Попов обещал увеличить в водопроводной воде долю хлора. Пока питьевую воду в микрорайон, в котором порядка 700 жителей, привозят автоцистернами.