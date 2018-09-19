Бруклинская епархия выплатит $27,5 млн четырем жертвам насилия

Нью-Йорк, США, , 05:57 — REGNUM Четверо человек, которые подвергались сексуальному насилию в детстве со стороны учителя в католической школе, получат $27,5 млн компенсации от епархии Бруклина, сообщает The New York Times.

Сообщается, что эти четверо человек пострадали от домогательств со стороны Анджело Серрано, который преподавал в католической школе. Все случаи насилия происходили в школе, где располагалась квартира Серрано, с 2003 по 2009 годы, когда пострадавшим было от 8 до 12 лет.

Напомним, что Анджело Серрано был арестован в 2009 году по обвинениям в сексуальном насилии. Через два года после ареста он признал свою вину и был приговорен к 15 годам тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в США разгорелся очередной скандал с участием католической церкви. Прокуратура штата Пенсильвания выявила более 300 священников, подозреваемых в совершении сексуального насилия над детьми. Согласно отчету прокуратуры, свыше тысячи детей стали жертвами священников-педофилов.

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